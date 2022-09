"Lo podíamos haber definido, nos descuidamos": Gamero tras el empate ante América

Millonarios vivió un gran partido en el clásico de la fecha 14 ante América. El conjunto azul conseguía la victoria pero en las últimas jugadas del partido llegó la igualdad del equipo visitante que puso el 2-2 definitivo y se llevó un punto de Bogotá.

Vea también: Colombia bailó al ritmo de los jóvenes ante Guatemala en el debut de Lorenzo

Tras finalizar el compromiso, la voz del entrenador embajador apuntó hacía varias situaciones del partido. Alberto Gamero aprovechó para hablar de sus sensaciones tras el compromiso y de la dificultad de un rival que propuso un gran juego en El Campín.

Sobre la titularidad de Llinás con la Selección y el resultado ante América

“Vi que Llinás va a ser titular con la Selección y es una alegría. Es un premio a una persona que ha trabajado. En cuanto al resultado, Lo podíamos haber definido antes. En el último minuto América mete sus hombres a la olla y nos descuidamos. Ese es el fútbol. Me queda la tranquilidad de todo el pasaje del partido. Esto es de aprendizaje para nosotros. También hay que reconocer que el rival vino y propuso. Tuvo un equipo muy ofensivo”.

Planificación y llegada de los jugadores de la fecha FIFA

“Estamos planificando bien, tuvimos una recuperación de 10 días y la idea era que el 80% del equipo jugara estos tres partidos, contando el de Junior. Si las cosas se dan como lo estamos pensando, Llinás no juega contra México y Álvaro es arquero. Ojalá el chárter no tenga inconvenientes y puedan estar. Estando en el Tolima pedí que a Campaz no lo convocaran y no lo convocaron nunca más. Yo no voy a cortarle las alas a ningún jugador”.

Cambios en la defensa e importancia de los suplentes

“Larry Vásquez viene recuperándose, ha hecho trabajos con balón, hoy hizo espacio reducido. Vamos a mirarlo para ver como está. Si evoluciona bien lo llevaremos a Barranquilla. Alba está bien, tuvo un trabajo importante con Juan David Pérez, el trabajo ida y vuelta lo mermó en la parte física. Yo estoy tranquilo porque los que entran, aportan. Dewar hoy es un jugador sólido, de buen pie y mucha dinámica”.

Presente de Gómez y Ruiz

“Todos los días les digo a ellos que nadie es bueno solo, hoy están mirando a Gómez por la campaña de Millonarios. Tiene jugadores de experiencia que le hablan todos los días. A Gómez y a Daniel Ruiz los estamos ayudando para que todos los días crezcan. Los jugadores de experiencia son los que más temprano llegan y los que más trabajan”.

Le puede interesar: James: gol y celebración desafiante en su regreso a la Selección Colombia

Por ahora, el conjunto azul se alista para el partido por la final de Copa Betplay ante Junior de Barranquilla. La ida se jugará el próximo miércoles en el Metropolitano.