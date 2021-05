"Me gustaría dirigir a Nacional": primer técnico que suena si se va Guimaraes

El primer semestre de Alexandre Guimaraes bajo la batuta de Atlético Nacional no fue el mejor. El equipo paisa quedó eliminado de la Copa Betplay ante el Deportes Tolima recién tomó el cargo. Posteriormente, cayó en los ‘Playoffs’ -sorpresivamente- ante La Equidad en la Liga, por lo que se esperaba que Nacional, en la Copa Libertadores, tuviera otra cara. Sin embargo, no fue así y quedó eliminado en la fase de grupos, sin conseguir el consuelo de jugar la Sudamericana.

Por tal razón, el puesto de Guimaraes en el banquillo técnico ‘verdolaga’ estaría en veremos, a pesar de que el timonel manifestó días atrás que pretendía continuar al frente del equipo. No obstante, en las últimas horas apareció el nombre de un viejo conocido: Leonel Álvarez.

El timonel antioqueño concedió una entrevista al programa De Fútbol Se Habla Así de Directv, donde no ocultó que le gustaría dirigir a Nacional: “Me gustaría dirigir a Nacional, claro. ¿Quién no anhela o desea dirigir a Nacional?, todo entrenador. Soy ganador y en el momento, si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional, estoy convencido que seré campeón no solo una vez, sino muchas veces”.

Por otra parte, indicó que se le está “cobrando algo que es normal por ser campeón con el Medellín”, acérrimo rival del elenco ‘verdolaga’, por lo cual, una parte de la parcial verde no ve con buenos ojos su llegada al banquillo técnico. Eso sí, resaltó que eso es cuento aparte porque “yo soy un profesional y necesito comer y vivir también, como todos, todas las herramientas. Todo lo que tiene Nacional le gustaría disfrutarlo cualquier entrenador”.

Por el momento, el nombre de Álvarez aparece como un simple rumor, teniendo en cuenta que Alexandre Guimaraes todavía tiene contrato con Nacional y según lo expresado por el adiestrador, después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores ante Universidad Católica , habrá que “planificar lo que viene adelante”.