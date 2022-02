"Me he pasado de tono": Osorio se retracta y ofrece disculpas al entorno América

América de Cali se alista para el próximo compromiso liguero el cual genera expectativa debido a la irregular campaña que está firmando, la cual lo tiene en la casilla 15 del torneo nueve unidades.

Así, este viernes 25 de febrero se llevó a cabo una rueda de prensa en la cual uno de los protagonistas fue el estratega Juan Carlos Osorio, quien de nuevo se mostró convencido del plantel que tiene y confía en que el resultado ante el 'albo' será favorable.

No obstante, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la dirigida a los directivos del equipo americano, con quienes reconoce "que en algún momento me he pasado de tono".

Asimismo, el risaraldense hizo saber que "hacia Tulio Gómez, doña Miriam y Marcela (esposa e hija de Gómez, respectivamente) siento mucha admiración y respeto", ratificando que tiene el deseo de corresponder a estas personas.

Aun así, confesó que las diferencias que ha tenido con los directivos del club son "normales, obvias y naturales", permitiendo que en algún otro momento se pueden repetir, sin embargo se manejarán con respeto.

De tal manera, se conoció la versión del entrenador del 'diablo' respecto a su relación con los 'altos mandos' del América de Cali y las excusas públicas acerca del considerado mal actuar desde su perspectiva.

El compromiso América vs Once Caldas se llevará a cabo el próximo domingo 27 de febrero desde las 8:15 p. m. (hora colombiana) en el estadio Pascual Guerrero.