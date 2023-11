Gamero llama al orden en Millonarios y advirtió la complejidad de medirse a Nacional y América

Millonarios consiguió la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay. El conjunto bogotano aprovechó la ventaja de haber sellado su paso a las semifinales en la jornada 19 y se alista para lo que será su participación en el Grupo B.

El equipo azul volverá a medirse ante Atlético Nacional en la disputa de un tiquete a la final. Esto después de solo unos cuantos meses de la final del primer semestre en la Liga Betplay. Los azules saben que será un reto complicado ante un rival que busca revancha. Además, sumarán en el camino al América de Cali e Independiente Medellín.

Tras acabar el partido ante Equidad, Alberto Gamero habló sobre las sensaciones del partido y lo que viene en las semifinales. El entrenador samario reconoció que medirse a los verdes en cuatro partidos será algo bastante complejo.

“No, los planes no deben de fallar, no deben de cambiar. Yo creo que estamos esperando ahora ese fin de semana, ojalá nos toque domingo y a Nacional también le toque domingo para estar en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es lo que hay que mirar. Pero sí sabíamos que el partido era miércoles. Comenzamos aquí y bueno, vamos a vivir una bonita final ante un gran equipo y ojalá podamos irnos para allá con los tres puntos”, dijo inicialmente el DT.

El técnico apuntó que presentía que se medirían a Nacional: “Bueno. Yo les dije a ellos allá en Cúcuta, ‘vamos a jugar cuatro partidos con Nacional en este mes’. Es un cuadrangular duro y nosotros trataremos de hacer lo mejor posible para nuevamente ir a la final, pero los dos cuadrangulares van a ser duros”.

Sobre la posibilidad de volverse a medir con Nacional, el técnico apuntó que no será revancha: “¿Revancha? No, no, al contrario. Ese es espectáculo para el fútbol colombiano. Dos equipos grandes, dos equipos buenos y que nuevamente van a jugar una final. Para mí es alegría y satisfacción de estar compitiendo con una institución tan grande también como Atlético Nacional y que siempre estemos peleando ahí. Yo creo que ese es el objetivo. Yo cuando vine a Millonarios, mi ilusión era estar peleando final con Millonarios y pelearla con un gran equipo como Nacional es bonito”.

Por ahora, el cuadro bogotano se alista para lo que serán dos partidos consecutivos ante Nacional. Ambos equipos se medirán este fin de semana por la Liga Betplay y el próximo miércoles en la final de ida de la Copa Betplay.