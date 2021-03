Millonarios: Juan Pablo Vargas dio su versión del cruce que tuvo con el árbitro Ararat

En las últimas horas, Millonarios estaba pendiente de la resolución de Dimayor sobre el caso de Juan Pablo Vargas y la apelación que hicieron para disminuir su sanción. El zaguero costarricense fue expulsado en la fecha 7 de la Liga Betplay en el partido que vencieron al Deportivo Pasto con marcador 3-1 en El Campín.

El defensor del cuadro capitalino vio la tarjeta roja en la adición tras una discusión con el árbitro Nolberto Ararat luego que Millonarios anotará el tercer gol de la noche y Vargas le reclamara al juez por el tiempo de reposición que otorgó cuando el azul ganaba hasta ahora 2-1.

En el informe arbitral, el juez constó que Vargas usó lenguaje ofensivo como si le estuviera cobrando el gol de Millonarios a causa del tiempo de adición, pero en el equipo azul señalaron que no fue de esa manera y presentaron apelación con la versión del jugador sobre los hechos sucedidos en El Campín.

“Al hacer Millonarios el tercer gol cuando iba regresando de la celebración del dije al árbitro “reponga 6, 8 o 10 minutos, los que quiera” a lo que el árbitro me responde “repítalo otra vez, repítalo”, yo lo que hago es reírme sin decirle nada y un jugador del Deportivo Pasto me dice “Vargas ya tranquilo, ya ganaron no pelee con el árbitro” y yo le digo al jugador de Paso “es que él como árbitro no puede ser tan prepotente” ya que estuvo un muchos lapsos del partido amenazando a nuestros jugadores y me pareció que no está bien esa actitud por eso dije eso. Cuando le dije eso al jugador de Pasto el (el árbitro) se ofendió y me expulsó del partido. Los jugadores tanto de Millonarios como los de Pasto que estaban cerca de mí saben que las cosas sucedieron así y que nunca hubo una ofensa ni grosería de mi parte hacía él”, fue la versión de Vargas en el boletín de sanciones de Dimayor.

A pesar de esto, Dimayor resolvió no disminuir las fechas de sanción a Vargas: no jugó contra Junior ni Jaguares y tampoco podrá hacerlo este jueves vs Boyacá Chicó. Su regreso se dará el próximo martes visitando a Alianza Petrolera.