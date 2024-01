Millonarios no se frena y quiere más refuerzos: "Tenemos abiertas las posibilidades"

Faltan pocos días para que Millonarios entre a escena en este 2024 cuando dispute la Superliga Betplay enfrentando al Junior de Barranquilla. Asimismo, sus esfuerzos estarán centrados en cumplir una buena campaña tanto en la Liga Betplay como en la Copa Libertadores.

Para ello, el técnico Alberto Gamero contará con la misma base de jugadores que llevaron al embajador a ganar la estrella 16. A ellos se les suma la llegada de refuerzos como Diego Novoa, Danovis Banguero, Delvin Alfonzo o Santiago Giordana a fin de tener un plantel competitivo que pelee en todos los frentes.

Pese a estas contrataciones, el equipo no tiene pensado cerrar su libro de pases, pues su presidente Enrique Camacho manifestó que todavía piensan sumar caras nuevas para tener una nómina sólida en este 2024.

"Hemos contratado cuatro jugadores adicionales para sumar once en total, lo que significa una renovación total. Obviamente tenemos abiertas las posibilidades para seguir viendo. Esto de contratar jugadores no es tan sencillo porque hay una serie de condiciones que ocurren, puede pasar que el jugador o la liga no están disponibles", manifestó en rueda de prensa.

En cuanto a las bajas para este 2024, Millonarios se desvinculó de jugadores como Juan Moreno, Elvis Perlaza o Fernando Uribe (este último, anunció su retiro como profesional). Pese a ello, confía en el plantel que conformó para hacer una buena campaña en este 2024.

Cabe recordar que los embajadores comenzarán la serie de la Superliga Betplay jugando como visitante este 18 de enero en Barranquilla. Antes de encarar la vuelta en El Campín, tendrá su estreno en este semestre de la Liga Betplay enfrentando en casa al Independiente Medellín.

