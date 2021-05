Millonarios ya decidió sobre el futuro de Wuilker Faríñez

En los últimos semestres, Millonarios se ha caracterizado por tener buenos porteros debajo de los tres palos. En el presente semestre, los guardametas Christian Vargas y Juan Moreno han tenido un buen desempeño que le han permitido al equipo capitalino llegar hasta las semifinales de la Liga Betplay.

No obstante, la parcial ‘embajadora’ tiene un buen recuerdo del guardameta venezolano, Wuilker Faríñez, quien tuvo destacadas actuaciones en el torneo colombiano que le permitieron pasar de Millonarios al equipo francés, Lens en condición de préstamo.

Aunque Faríñez no ha tenido suficientes partidos en la Ligue 1 de Francia, los directivos del club Lens decidieron usar la opción de compra que tenían ambos clubes, por lo que el venezolano estará en equipo galo hasta la temporada del 2024, donde espera mejorar su nivel para tener más minutos dentro del terreno de juego.

Por otra parte, el director general del club, Arnaud Pouille, resaltó que Wuilker “se ha integrado muy bien esta temporada y ha trabajado duro. Es tranquilo, paciente, respetuoso con sus compañeros y con nuestra institución. Es un orgullo tenerlo con nosotros”.

Asimismo, el ex portero de Millonarios, dejó a conocer que se encuentra feliz con Lens, por lo que “me gustaría agradecer a todas las personas que me permitieron involucrarme con Racing. Pienso en mis compañeros de equipo, el cuerpo técnico, los gerentes… ¡Gracias desde el fondo de mi corazón! Es una forma de recompensa por el trabajo realizado a diario esta temporada. Sé que siempre funcionará. Me siento bien aquí”.