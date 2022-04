"Mis días están contados": Dudamel tras los malos resultados con Cali

Deportivo Cali cayó en condición de local ante Águilas Doradas, por lo que sigue generando disgusto a su hinchada por los resultados conseguidos en este semestre. El técnico Rafael Dudamel en la rueda de prensa posterior al encuentro indicó que es un marcador que “nos genera una gran vergüenza con nuestra gente”.

Y es que para Dudamel con lo que se ha conseguido en las fechas anteriores “el entrenador tendría que salir y todos estos resultados adversos hacen que mis días estén contados en el club, soy consciente de eso”.

Le puede interesar: Cali no revive en liga: Perdió con Águilas que sigue soñando con clasificar

Por otra parte, confía en volver a un mejor nivel para lo que queda de la Copa Libertadores y Betplay, aunque no olvidó la liga, pues con la eliminación temprana se “va templando la cuerda cada día más. No estamos tranquilos, quiero decirle a la gente que no soy indiferente a esta situación, siento una gran vergüenza, sé que esto acorta mis días en el equipo y lo lamento muchísimo”.

Finalmente, el timonel venezolano le envió un mensaje a los seguidores de los ‘azucareros’: “Hoy en día lo único que le podemos ofrecer al hincha son nuestras más sinceras disculpas. Hoy no tenemos ninguna carta de presentación ante el hincha. El trabajo pierde toda credencial si no hay resultados”.

Vea también: América y Guimaraes siguen sin ganar: empataron con Jaguares y complican la clasificación

El próximo partido de Cali será este jueves 28 de abril por la tercera fecha de la Copa Libertadores donde visitará a Always Ready en Bolivia.