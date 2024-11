Montero se destapó: charla inédita en Millos, partido con Nacional y posibilidad en el exterior

El guardameta Álvaro Montero se ha convertido en uno de los grandes referentes de Millonarios, teniendo en cuenta su amplia experiencia a nivel local y además por haberse convertido en un habitual convocado a la Selección Colombia.

Con Montero en el arco, el conjunto 'embajador' ha conseguido importantes resultados, principalmente por sus apariciones en momentos determinantes. En los actuales cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, el futbolista de 29 años se ha consolidado en los triunfos sobre Deportivo Pasto en condición de local y ante Independiente Santa Fe como visitante.

El estilo de juego de Millonarios

Este miércoles 27 de noviembre, Álvaro Montero habló en el programa En La Jugada de RCN Radio, en donde dio a conocer detalles del nuevo estilo de juego de Millonarios.

"Somos conscientes de lo que nos toca hacer. No somos el Millonarios de hace un tiempo que le pasaba por encima a los rivales. Hoy estamos en el papel de adaptarnos al rival que tenemos al frente, por eso hay variantes en el esquema. Si algo está claro es que hay que ganar los partidos con actitud y corriendo un poco más. Demostramos el sentido de pertenencia, que se identifiquen con nuestro juego. Nos adaptamos a las situaciones, interpretamos al rival y sacamos provecho de eso", afirmó.

Regularidad en el rendimiento

El guardameta guajiro también se mostró seguro de su rendimiento al asegurar que en ningún momento sufrió un bajón.

"Para mí no fue un bajón. En la temporada pasada hicimos un análisis interno por el número de goles que nos encajaron. Se manifestó la información y se habló en que debíamos enfocarnos en que no nos hagan tantos goles. El semestre pasado tuvimos partidos buenos, siempre hay espacio para mejorar y seguir creciendo", dijo.

"Todo está relacionado, puedo ser buen arquero, pero si no tengo buenos jugadores al frente mío, va a ser complicado. Hubo una reunión con Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas y Danovis Banguero para prestarle atención a la situación, defender mejor y estar seguros de que tenemos buen equipo y jugadores que pueden solucionar", explicó.

Próximo partido con Atlético Nacional

"Debemos estar en punticas (de píes), será un partido difícil, hay que estar atentos. Será un gran rival con buenos jugadores. Están jugando con fluidez , hay que evaluar la situación y adaptarnos al rival que uno tiene al frente y sacarle provecho", afirmó.

La posibilidad de jugar en el exterior

"En junio tuvimos la posibilidad que no se concretó. Acá continuamos, las ganas de ir al exterior están, pero siempre he pensado que lo primero es trabajar, prepararse y estar bien. Cuando aparezca la posibilidad y sea buena para ambas partes se hablará. El anhelo siempre está", aseveró Montero.

La competencia en Millonarios

"Todos quieren jugar, me dicen que si les doy ventaja ahí están en punticas. Me toca estar trabajando y preparándome bien. (Arboleda y Novoa) son arqueros de muy buena capacidad. Hoy me toca a mí, pero ellos también pueden hacerse cargo de la posición", señaló