Nacional sigue sin jugar bien, pero fue efectivo y venció a Bucaramanga

El último partido de la jornada dominical en Colombia se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, y allí, Atlético Nacional venció 2-1 a Bucaramanga por la quinta fecha de la Liga Betplay 2023-2.

La tensión se sintió desde el 'vamos' en vista de que los locales venían de ser eliminados de la Copa Libertadores ante Racing, y por ende se hacía necesario sumar de a tres para pasar ese 'trago amargo'.

Y en concordancia con esto, los jugadores de Nacional salieron a ganar -pese a sus limitaciones-, y luego de un par de aproximaciones, se fueron arriba en el marcador al minuto 11' del primer tiempo tras un tanto del defensa central Juan Felipe Aguirre.

Pero el Verde no paró y fue por más, sin importar que el cuadro dirigido por Alexis Márquez se paró bien y sacó figura al arquero Harlen Castillo.

Así, cuando el primer tiempo estaba por morir, llegó la segunda anotación de los antioqueños, que a través de Brahian Palacios aumentaron la ventaja y se fueron al vestuario con un 2-o parcial que pareció mucho castigo para los visitantes.

Ya en la segunda mitad, Bucaramanga arriesgó, y tratando de buscar el empate, pisó el terreno de Atlético Nacional, y a los 63' encontró el descuento gracias a Jáder Antonio Maza.

Posterior a ello, Nacional se reguló, se paró mejor en su propio terreno y le apuntó a cuidar la ventaja, y procurar ampliarla sacando provecho de la velocidad de sus extremos.

Sin embargo no hubo más, goles, y se firmó un 2-1 a favor de Atlético Nacional, que si bien resulta un envión anímico, no permite ocultar el mal juego de los Verdes, que incluso pudieron caer -de no ser por las buenas intervenciones de su arquero-.