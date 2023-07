Nicolás Vikonis, exMillonarios, fue ofrecido a un equipo de la Liga Betplay

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano da para todo, y en vista de la crisis institucional que están pasando algunos equipos, el entorno de los jugadores libres aprovecha para ofrecer a sus representados a un costo más bajo procurando un buen negocio para todas las partes.

Y tal es el caso de Nicolás Vikonis, quien es recordado en Colombia tras su paso por Millonarios FC al cual arribó en 2015 procedente de Patriotas Boyacá (2013 a 2014); y antes había sido el 'guardián' del arco de Atlético Bucaramanga (2011 a 2012).

Vea también: Cali se sigue desarmando: un volante se va al Pereira, jugará Copa Libertadores

Pues el golero uruguayo se encuentra sin equipo luego de haber salido libre de Mazatlán, con el cual disputó siete partidos en el primer semestre de la temporada 2023. Así, se conoció que Nicolás Vikonis fue ofrecido a Deportivo Cali.

No obstante, de momento no ha habido respuesta por parte de los Azucareros, quienes no están dispuestos a pagar un salario tan alto por el arquero de 39 años, más teniendo en cuenta que ya acordaron el regreso de Humberto Acevedo con el fin de que sea el portero titular para la segunda parte del año.

Eso sí, no se descarta que la junta directiva de Deportivo Cali analice la contratación de Nicolás Vikonis, teniendo en cuenta la experiencia que el uruguayo le puede aportar al plantel.

Le puede interesar: Brighton piensa en un colombiano para suplir a Mac Allister; hay 20 millones de libras disponibles

Ahora, si llega a existir un vínculo entre Vikonis y Cali, el jugador llegará al undécimo equipo en su carrera deportiva, teniendo en cuenta que además de los tres colombianos que ya defendió, fue portero de Cerrito, Rampla Juniors, Liverpool, Fénix, Huracán Buceo (Uruguay), Puebla y Mazatlán (México).