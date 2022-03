“No hay excusas”: otra derrota, respaldo de la directiva y partido ante Nacional

El conjunto dirigido por Rafael Dudamel tiene serios problemas en la Liga Betplay, el actual campeón del FPC no ha podido encontrar su mejor juego y los resultados lo tienen en los últimos lugares de la tabla.

Vea también: El Cali no levanta: perdió ante Bucaramanga y le sigue 'coqueteando' al fondo de la tabla

Anoche, el cuadro azucarero volvió a mostrar sus debilidades en el terreno de juego. Los 'verdes' cayeron por 1-0 ante Bucaramanga, en la fecha 11 del campeonato. La crisis del cuadro caleño llegó a un punto inesperado, la situación para Dudamel y su equipo parece no mejorar.

El estratega venezolano habló sobre los problemas de su equipo y las sensaciones por la actualidad del conjunto que dirige:

-“Esto es de verdad muy amargo. No dejaremos de insistir en el trabajo, buscando en todo momento que podamos alcanzar esa mejor forma deportiva que no ha sido sencillo. Lo admitimos. Ha sido bravísimo”.

Además, el entrenador venezolano indicó que los resultados no han favorecido a sus dirigidos, incluso cuando han jugado bien:

“Hemos tenido partidos en los que no hemos jugado bien. Desde la interna, sabemos que los resultados adversos nos envolvieron en una inseguridad que no ha permitido que nuestro plantel funcione colectivamente al nivel de sus capacidades. Son muchas razones futbolísticas y muchas emocionales, todo lo que conjuga a un futbolista profesional, pero al verlos todos los días cómo trabajan, no pierdo la ilusión de que este equipo pueda encontrar esa forma deportiva por la que tanto lucha”.

Sobre su continuidad; dejó claro que sigue en el club 'azucarero' porque siente que tiene el respaldo de la platilla y la directiva:

¿Respaldo? Ustedes han visto las manifestaciones. Si yo sintiese que dentro del plantel hubiese alguna grieta, inconformidad, problema o que no se trabajase al nivel que corresponde, no tendría por qué estar acá. Si al conversar con los dirigentes los notara dubitativos o inseguros, tampoco”.

Le puede interesar: Osorio pasó de largo con el pisotón, pero criticó a jugadores de América tras eliminación

Por ahora, Cali deberá recomponer la situación y pensar en los retos que vienen en el camino. Especialmente en su debut en la fase de grupos en La Copa Libertadores 2022.