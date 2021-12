"No perdimos la calma”: Hernán Torres y la clave del empate en la final ante el Cali

Deportes Tolima consiguió un empate clave 1-1 ante el Deportivo Cali en la ida de la final de la Liga Betplay. El equipo tolimense hizo un juego fuerte para evitar el ataque del cuadro caleño. Sin embargo, en el primer tiempo sufrió dos grandes bajas con la lesión de sus dos defensores centrales. Esto generó preocupación en el banco, pero afortunadamente se pudo mover el onceno para sacar un gran resultado.

Hernán Torres, técnico del equipo ‘pijao’, habló en rueda de prensa y aseguró que “la final queda abierta para definirse el próximo miércoles en Ibagué". El entrenador piensa que la salida de sus dos zagueros lo angustiaron, pero lograron seguir el camino para poder recomponer el juego. Adicionalmente a esto, el partido lo empezaron perdiendo, peor consiguieron la igualdad.

"Desafortunadamente Mosquera y Angulo se nos lesionaron. Tuvimos dificultades. Nuestro grupo humano es importante y gracias a Dios todo salió bien. Hacemos un esfuerzo fuerte”, remarcó.

"No perdimos la calma. Tras la lesión de los dos centrales uno se puede bloquear, así que eso fue clave. No me desesperé y busqué darle el mejor manejo al grupo para conseguir el resultado en el encuentro”, contó Torres.

Dentro de las cosas que ocurrieron en el camerino al término de la primera mitad cuando Tolima perdía el encuentro, el timonel contó que hubo caras largas y él se encargó de animarlos y decirles que todo se podía para darle vuelta al juego.

“Le dije a mi grupo unas cosas tras el primer tiempo, como mantener el orden y no desesperarnos. Nos concentramos, estuvimos ordenados y esperamos el momento justo para empatar", concluyó.

Tolima jugará de local el partido de vuelta ante el Deportivo Cali en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.