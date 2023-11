No pierde la fe: cuentas de Nacional para llegar a la final de la Liga Betplay

En la noche de este domingo, Atlético Nacional tuvo la oportunidad de ganarle al América de Cali en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales y por eso, quedó vivo dentro de la tabla de posiciones.

Con un panorama difícil, pero con muchas opciones matemáticamente, el equipo dirigido por Jhon Jairo Bodmer hace las cuentas necesarias para llegar a la final de esta edición de la Liga Betplay.

Lo primero que es necesario decir es que pase lo que pase, Nacional está obligado a ganar los tres partidos que quedan, es decir, asegurarse los nueve puntos para así llegar a un total de 12.

Vea también: "Ya estamos pensando en el próximo partido": Bodmer advierte a los rivales por resurgir de Nacional

No suficiente con eso, deberá esperar una combinación de resultados para así no perder ninguna opción, pero lo que más importa es que Medellín y Millonarios no podrán sumar más puntos, lo que evitaría el riesgo de los 'verdolagas'.

En la cuarta fecha, los 'verdolagas' deberán ganarle al América y esperar que DIM y Millonarios empaten. Un caso parecido en la quinta jornada, donde los 'embajadores' deberán perder en El Campín ante los 'escarlatas', mientras que Nacional tendrá que superar a su rival de patio.

Y finalmente, en la última jornada tendrá que darse mínimo un empate entre Medellín y América, para que los de Jhon Jairo Bodmer se aseguren un cupo en la final derrotando a Millonarios en condición de visitante.

Le puede interesar: Nacional se salvó sobre la hora y agotó las posibilidades del América en cuadrangulares

Aunque son varios los resultados que se tienen que dar, queda claro que Nacional no pierde la fe y todavía tiene varias posibilidades de pelear por una estrella más para su historia.