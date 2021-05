“No podés jugar más en Nacional”: increíble veto a Vladimir Hernández

Atlético Nacional busca la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Mientras tanto, siguen los cuestionamientos por la eliminación en los cuartos de la Liga Betplay a manos de La Equidad, algo que pasó hace dos semanas. No obstante, la salida tempranera del torneo local no cayó bien entre los hinchas.

Las críticas han recaído en el cuerpo técnico y en algunos jugadores por la falta de títulos de las últimas temporadas. Uno de ellos es Vladimir Hernández, quien suma cuatro temporadas en el cuadro verdolaga, no ha podido desplegar todo su fútbol como se esperaba y aparte termina contrato a finales de 2021. De momento no se sabe si renovará su contrato o buscará nuevas posibilidades en Colombia.

Hernández, en todo caso, parece que es resistido por una parte de la afición de Atlético Nacional, la cual le ha pedido que no continúe en el conjunto de Medellín. “Después de 4 años de fracasar y no marcar mayor diferencia, no podés jugar más en Atlético Nacional”, dijo el mensaje publicado en redes sociales, cuestionando el trabajo del mediocampista araucano, quien arribó al club a comienzos de 2017.

Nacional se juega sus opciones ante Argentinos Juniors en la Libertadores

Atlético Nacional visita el jueves a Argentinos Juniors en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Alexandre Guimaraes suman cinco puntos y tienen la obligación de ganar para seguir con vida en el torneo surcontinental. Luego deberá ir a Santiago de Chile para enfrentar a la Universidad Católica en la última jornada. Sin duda, el más veces campeón del fútbol colombiano cuenta con poco margen de error para seguir con vida a nivel internacional.