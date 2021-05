Presidente de la Dimayor desmiente aplazar el fútbol colombiano

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre el futuro del fútbol colombiano y el rumor de un posible aplazamiento del campeonato por el presente social que vive el país. El dirigente confirmó que la pelota se seguirá jugando, solo que los partidos se han reprogramado.

"Aplazar el campeonato no lo vamos a hacer. Pero se tendrán que tomar decisiones día a día. Esperamos que ya sentados en la mesa se pueda determinar y podamos programar Cali vs Tolima; no sabemos en qué ciudad, pero estamos trabajando para eso. Y de ahí en adelante jugar semifinales y final. Ese es nuestro objetivo claro. Los clubes quieren y la mayoría de jugadores", aseguró Jaramillo en charla con Carlos Antonio Vélez.

"No se va a aplazar. Se ha reprogramado por las circunstancias que estamos viviendo", agregó.

Respecto a la opinión de varios futbolistas que señalaron no querer jugar por la situación que vive Colombia, el dirigente dijo que no son todos y que hay varios deportistas que sí quieren disputar el certamen.