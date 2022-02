"Nos están manoseando": Rafael Dudamel criticó el arbitraje en la Liga BetPlay

Deportivo Cali sufrió su quinta derrota en la Liga BetPlay al caer ante Millonarios en condición de local en compromiso de la sexta fecha.

Al término del compromiso, Rafael Dudamel, entrenador del equipo 'azucarero' lanzó un curo cuestionamiento al arbitraje colombiano, al que le pidió ser imparcial.

"No nos gusta la manera como nos están manoseando. Nos anularon un gol contra Tolima que fue legítimo, hoy ante la más mínima acción nos amonestaron, nos están manoseando. Hay que tener cuidado, no es un ratico para cada uno. Lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad, hoy nos sentimos manoseados", afirmó.

Por otro lado, Dudamel elogió el juego de Millonarios y aceptó la superioridad en el partido.

"El grupo está golpeado porqué siente vergüenza por los resultados que no hemos conseguido. Les he pedido que tengan cara levantada porqué tienen autoridad moral. Reconocemos el triunfo de Millonarios, ganaron bien", explicó.

Finalmente, el estratega venezolano aseguró que Cali va a mejorar su rendimiento.

"Vamos a ir mejorando. Estas derrotas hacen lenta la evolución. Si hay algo que no se discute es que el equipo se entregó. Podemos jugar mejor, pero estos momentos son difíciles, pero hace poco lo vivimos y revertimos. Hay que poner mucho carácter para aguantar la presión que generan los resultados adversos", puntualizó.