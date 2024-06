Once Caldas confirmó su primera baja para la Liga BetPlay 2024-II: es oficial

Después de muchos años de ausencia en fases finales, Once Caldas logró poner su nombre en los cuadrangulares semifinales, y aunque no pudo pelear por el título contra un Independiente Santa Fe que comandó el Grupo B, los caldenses celebraron con Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera su participación en estas instancias.

Tuvieron que pasar nueve torneos cortos para que Once Caldas volviera a entrar en escena en los cuadrangulares. Con la destacada participación de Dayro Mauricio Moreno como el goleador histórico de la Liga, superando a Sergio Galván Rey, el campeón de Copa Libertadores en 2004 pudo disfrutar de la fiesta grande. Entre la plantilla, estaba Gustavo Torres, que disputó 22 partidos entre Liga y Copa BetPlay.

Sin embargo, su cuota goleadora no fue como esperaban y solo marcó dos tantos, uno en Liga BetPlay y otro en la Copa. Números muy pobres para un extremo. Entre la incertidumbre que hay dentro de la institución por el futuro del ecuatoriano, Billy Arce y su posible salida con destino al exterior o a algunos clubes de Colombia, Torres fue confirmado como la primera baja para el segundo semestre.

ONCE CALDAS CONFIRMÓ SU PRIMERA BAJA PARA LA LIGA BETPLAY 2024-II

Se trata de Gustavo Adolfo Torres Grueso. El extremo de 27 años finalizó su vínculo con Once Caldas de mutuo acuerdo. No obstante, el ex América de Cali y Atlético Nacional veía de lejos la posibilidad de continuar, especialmente, porque en los últimos días, Torres se voló con Dayro Moreno de una concentración.

De acuerdo con La Patria, diario de Manizales, aunque su salida se dio por mutuo acuerdo entre las partes, “fue más noticia en Manizales por su comportamiento extradeportivo”, sentenció el medio. Además, revelaron que, en las últimas jornadas de los cuadrangulares, el extremo vallecaucano se fue de la concentración con Dayro Moreno, algo que habría disgustado a la institución, y que podía reforzar la decisión.

Once Caldas informó en sus redes sociales que por mutuo acuerdo tomaron la decisión y Gustavo Torres Grueso finalizó su etapa en el club. Finalmente, le desearon suerte para los proyectos que vendrán en el próximo semestre.