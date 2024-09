Dayro y Once Caldas amargaron al Deportivo Cali: derrota azucarera en Palogrande

Once Caldas y Deportivo Cali se midieron este sábado en el partido por la fecha 10 de la Liga Betplay en el estadio Palogrande. El encuentro culminó con un marcador de 4-1 a favor del equipo local. El encuentro se desarrolló bajo la dirección del árbitro Edilson Ariza en uno de los duelos más parejos de la fecha.

Desde el inicio del partido, Once Caldas impuso su ritmo y abrió el marcador a través de un remate de Dayro Moreno, quien anotó el 3-0 al minuto 64, asistido por Michael Barrios. Antes de ese tanto, Once Caldas ya había marcado dos goles, uno de ellos también gracias a Dayro Moreno. Deportivo Cali intentó acercarse, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por la defensa local.

El equipo visitante se mantuvo luchando y, a pesar de sus esfuerzos, sufrió otra anotación en su contra. Al minuto 72, Michael Barrios anotó el 4-0, luego de una revisión del VAR que confirmó la validez del gol. Barrios fue uno de los jugadores más destacados en la ofensiva de Once Caldas, contribuyendo tanto con asistencias como con su gol.

Cali realizó varios cambios en un intento de darle vuelta al marcador. Ingresaron jugadores como Javier Reina y Andrés Andrade, pero los intentos del equipo visitante no fueron suficientes para frenar el dominio de Once Caldas. Fue José Caldera quien finalmente descontó para Deportivo Cali al minuto 79, con un remate de cabeza tras una jugada a balón parado, dejando el marcador en 4-1.

Durante el transcurso del partido, se mostraron varias tarjetas amarillas, destacando a jugadores como Michael Barrios y Lucas Ríos de Once Caldas, y Fredy Montero y Martín Rea de Deportivo Cali. El encuentro tuvo momentos de alta tensión, pero el control del balón y las oportunidades generadas por Once Caldas le permitieron consolidar una victoria contundente ante un Deportivo Cali que no logró mostrar su mejor versión en el campo.

Tras este resultado, Once Caldas suma tres puntos importantes en la tabla de posiciones del torneo, mientras que Deportivo Cali deberá mejorar su rendimiento para los próximos encuentros si quiere aspirar a clasificar a la siguiente fase.

Con la victoria, Once Caldas llegó a 23 puntos y se consolida como líder del torneo con siete unidades de ventaja sobre América. Cali se quedó en siete unidades con nueve partidos disputados y sigue enredado en el descenso.