El técnico Juan Carlos Osorio no dirige desde abril del año pasado cuando fue despedido del América de Cali. Poco se ha sabido del entrenador, quien fue analista de ESPN en México durante el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el año 'sabático' que se habría tomado el 'mister' tras su partida del cuadro escarlata, estaría próximo a terminar, de acuerdo a lo que aseguró el periodista Francisco Vélez en el programa En La Jugada de RCN Radio sobre los planes del DT.

Vea también: Juan Carlos Osorio criticó a Messi y salió en defensa a Van Gaal

"¿Saben quién está a punto de regresar? Está dando vueltas... Juan Carlos Osorio. Alístense porque regresa el gran Juan Carlos Osorio. Va a regresar Juan Carlos Osorio. No les digo a dónde. Regresará a dirigir dentro de muy poquito tiempo", aseguró Vélez este martes.

Interrogado sobre si el equipo interesado es el Junior de Barranquilla, el cual no estaría a gusto con el estratega Arturo Reyes por el arranque en la Liga Betplay, 'Pacho' Vélez prefirió no dar nombres: "No lo puedo decir porque hasta ahora comenzaron los contactos respectivos, pero les puedo decir que hay un Juan Carlos Osorio próximo a venir".

Le puede interesar: Osorio se aprovecha de la eliminación de México y pide pista para volver: "es una gran selección"

De igual forma, aseguró que otro técnico que podría estar de vuelta en Colombia sería Reinaldo Rueda, actualmente fuera del país tras su salida de la Selección Colombia de mayores al no conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022.