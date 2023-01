Otro problema se le sumó a la llegada de Quintero y la 'culpa' la tendrían los Char

Giro inesperado dio el fichaje del volante Juan Fernando Quintero por los lados del Junior. El jugador de 29 años, hoy por hoy, está lejos de llegar a Barranquilla, a no ser que la situación cambie diametralmente en las próximas horas.

Cuando todo daba para pensar que el anuncio oficial estaba al caer, el equipo de la costa atlántica se habría replanteado la operación, viendo las elevadas cifras del salario a pagar. Así lo dieron a conocer varios periodistas de esa región del país en la noche del martes.

Y es que el asunto pasaría por la división interna entre los miembros de la familia Char, ya que algunos no están del todo convencidos de adelantar la negociación en los términos inicialmente planteados.

“No es fácil, porque la cifra es escandalosamente alta para nuestro fútbol. Si esto se llega a dar, ‘JuanFer’ Quintero será el jugador mejor pagado de la historia del fútbol colombiano y no creo que llegue alguien a acercársele, en muchísimos años... no está fácil el tema. Y hay unos enfrentamientos en la familia Char: hay unos que no están muy de acuerdo ni convencidos y otros que sí. Como el exalcalde Alejandro Char, que es el que más está apoyando que se dé esta negociación”, manifestó el periodista Fabio Poveda en el programa de Fútbol Se Habla Así de D Sports.

De momento, lo que se sabe a ciencia cierta es que Flamengo se bajó de la lucha por el fichaje de Quintero; también se conoció que entró en escena el Internacional de Portoalegre, equipo dispuesto a pagar un sueldo de 2 millones de dólares por año.