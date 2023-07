"Para qué gastarse 250 millones de pesos; Cardona es Quintero en Junior"

Edwin Cardona es uno de los nombres más sonados en el mercado de fichajes del FPC. El volante de Racing de Avellaneda busca salidas del cuadro argentino y en las últimas horas ha sido relacionado con la posibilidad de llegar al América de Cali.

Después de muchas idas y venidas, los rumores acercan fuertemente al futbolista al cuadro escarlata y se dice que sería el refuerzo de lujo del onceno dirigido por Lucas González.

Sin embargo, tras tener poca continuidad en los últimos meses, el futbolista paisa no llegaría en su mejor momento al cuadro escarlata. Varias voces han criticado la posible contratación. Uno de los hombres que cuestionó lo que sería el fichaje del volante por el cuadro caleño fue Carlos Antonio Vélez.

En la edición de este miércoles 12 de julio, de 'Palabras Mayores' en Antena 2, el comunicador apuntó las razones que pondrían al jugador lejos del onceno rojo.

"A mí me sorprende que estén hablando de Cardona. Primero porque no lo necesitan. Lo que necesitaban era un defensor zurdo, teniendo en cuenta que Jhon García se está recuperando, que lesionó Kevin Andrade y que se fue Brayan Córdoba.

"Entonces, para que gastarse 250 millones de pesos mensuales en Cardona. Cardona es un 'tiro al aire', Cardona es 'Quintero en Junior' y muchos otros que yo podría mencionar. Sé que América quiere dar un golpe de opinión y hacer ruido, pero también me pregunto ¿De verdad, necesita América un jugador como Cardona? Que hace rato dejó de ser importante, que camina la cancha, que es de ese lote de jugadores, corte James, corte Quintero, que sí, son lujosos, pero para tenerlos en el patio de la casa".

"Los equipos competitivos, con técnicos que piensan en intensidad, con jugadores integrales, con juego ida y vuelta, no pueden tener ese tipo de jugadores, así de simple y mucho menos a esos precios. Yo no veo a Lucas González armando un equipo como le gusta y como mostró que los monta con Águilas, con la presencia de Cardona".

"En serio que a esta altura de la vida que Cardona vaya a hacer lo que le hacían los jugadores de Águilas de entrar en el ida y vuelta 95 minutos, no, eso si no me la van a vender. Si Lucas González quiere llevar a Cardona, estaría dando diez pasos hacia atrás en el fútbol moderno", señaló Vélez en su columna habitual.

Por ahora, desde Cali se habla de que el acuerdo ya está cerrado. Sin embargo, las exigencias económicas del futbolista podrían complicar su fichaje.