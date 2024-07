‘Polilla’ Da Silva no aguantó la derrota vs Nacional: “la sensación es de bronca”

América de Cali no pudo quedarse con la ventaja inicial conseguida en el segundo tiempo en el clásico contra Atlético Nacional en condición de visitante. Además, antes de que los verdolagas anotaran el empate, hubo una acción en la que Ever Valencia perdió un mano a mano con Harlen Castillo.

Después de esta jugada, William Tesillo empató el compromiso en una pelota quieta en la que no pudieron defender la segunda acción tras un cabezazo y una volea del defensor central al fondo. Después, en la siguiente oportunidad del compromiso, hubo una mano discutida de Edwin Velasco en el área que se dictaminaron como penal.

“LA SENSACIÓN ES DE BRONCA TREMENDA”

En duelo de directores técnicos uruguayos, la pelea la ganó Pablo Repetto de Atlético Nacional. Sobre las sensaciones, Jorge ‘Polilla’ Da Silva afirmó, “hay bronca tremenda porque se nos escapa un partido que tuvimos muy bueno, considero que el equipo jugó con personalidad, con inteligencia, con carácter los noventa minutos, hubo mejores momentos que otros, tuvimos controlado el partido, pero por dos jugadas por errores nuestros se nos termina escapando.

Resalto la actitud del equipo, en ir a buscar siempre el partido, lo pudimos haber definido y marcar el 2-0 e incluso más, pero el fútbol es así y los errores se pagan caros, seguiremos trabajando y estoy muy conforme por lo que viene haciendo el equipo, tuvimos la posibilidad de darle minutos tanto a Pipe como a Duván y a Balanta, este equipo está en construcción y partido a partido va a ir mejorando”.

En este mercado, América trajo a Felipe Gómez, Duván Vergara, Éder Álvarez Balanta y Yerson Candelo. Jorge Da Silva afirmó sobre los fichajes, “estoy conforme con el equipo que tengo, pero soy consciente que es un semestre muy cargado, nosotros tenemos no solamente campeonato, sino que tenemos la Copa es un torneo que América no ha ganado nunca y apuntamos a pelearlo, además con el tema del Pascual tenemos que posponer una cantidad de partidos entre septiembre y octubre se va a llenar de partidos, vamos a jugar cada dos o tres días, necesitamos un plantel más numeroso, no es tan sencillo, si llegan bienvenidos y es para sumarse al grupo, pero con los jugadores que tengo estoy contento”.

Las acciones que llevaron a la derrota fueron dos imprecisiones a lo largo de los últimos minutos cuando Nacional reaccionó y marcó con William Tesillo y Edwin Cardona, “el fútbol son detalles, increíblemente de hacer 85 minutos muy concentrados, muy atentos, perdimos el control del partido, el primero con una pelota quieta que un hombre peina solo en el primer palo y con zagueros con más estatura volvemos a perder en la segunda pelota que a media altura la meten ahí.

El segundo es el penal que perdimos una pelota en salida en el medio, nos agarran mal parados y viene el penal, que no lo he visto, pero los comentarios de gente que estaba mirando es que le pega en un costado o en el pecho, entonces no sé, pero son detalles, se nos fueron en unos minutos y perdimos el control del partido”.