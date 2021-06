Presidente de Nacional: el interés en Dorlan Pabón y los planes en el mercado de pases

Atlético Nacional se prepara para lo que será el segundo semestre del fútbol colombiano. Las directivas del equipo antioqueño depositaron la confianza en el profesor Alejandro Restrepo para que buscara con el cuadro ‘verdolaga’ la clasificación a un torneo internacional y la estrella 17.

Nacional comenzó a reforzar su zaga con la contratación de Felipe Aguilar, quien llegó de Athletico Parananense para ser el reemplazo de Yerson Mosquera, quien jugará a partir del próximo semestre en la Premier League. No obstante, se ha rumorado que el ‘Rey de Copas’ estaría mirando la posibilidad de traer nuevamente a Dorlan Pabón, quien juega en el fútbol mexicano.

Le puede interesar: Junior va por más: dos fichajes que serían anunciados en próximos días

En una entrevista concedida al diario El Colombiano, Emilio Gutiérrez, presidente de Nacional indicó que hasta que el equipo no se pronuncie oficialmente, solamente serán rumores: “Comunicaremos cuando realmente las cosas sean oficiales. ¿Reconocer interés por los jugadores? Lo haremos porque además nos permite enaltecer nombres tan importantes en la historia de Atlético Nacional como Dorlan Pabón y Álex Mejía, jugadores que están en una excelente edad y nivel para venir a sumar. No tenemos ni que entrar a comunicar ni valorar lo que realmente representan para la institución”.

Asimismo, el directivo señaló que en Nacional se toman decisiones “basados en muchas variables que tenemos que valorar internamente y que vamos trabajando, muchas veces incluso habiéndolas concluido comienzan procesos que son lentos y nosotros no tenemos ningún afán. No queremos precipitarnos. Queremos realmente acertar y ese es nuestro objetivo. Cuando consideremos que hayamos acertado y concluido, lo comunicaremos con total claridad, no antes”.

Vea también: Rigo y ‘Supermán, los colombianos con mejor nivel para pelear podio en el Tour de Francia

En las últimas horas ha crecido el rumor relacionado con el mediocampista Alex Mejía, quien habría llegado a un acuerdo con los directivos del Junior, por lo que el interés que había por parte de Nacional habría sido un simple murmullo en redes sociales.