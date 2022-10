Problemas en Junior para el final de la Liga BetPlay por larga lista de lesionados

Preocupación hay en Junior de Barranquilla para el final de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. El conjunto 'rojiblanco' está contra las cuerdas al ser actualmente 12 con 25 puntos y tener la obligación de ganar los dos últimos partidos para tratar de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Este viernes 21 de octubre, Julio Comesaña, director técnico del equipo barranquillero, se refirió a la lista de jugadores de lesionados, con los que no podrá contar para recibir a Cortuluá.

"Fredy Hinestroza, Omar Albornoz, Nilson Castrillón, Fernando Uribe están en manos del cuerpo médico y no estarán disponibles", afirmó el estratega.

Por otro lado, el técnico 'tiburón' señaló que Carmelo Valencia y Walmer Pacheco también están en observación y son duda.

"Carmelo Valencia está en observación y no sabemos si contaremos con él. Tampoco sabremos si Walmer Pacheco estará disponible".

Comesaña también habló de la situación de Carlos Bacca, de quien afirmó que entró de buena manera en los últimos días.

"Carlos Bacca entrenó bien".

Finalmente, Julio Comesaña se mostró confiado con la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales si llega a 31 puntos al final de la ronda de todos contra todos.

"No me atrevo a decir sí o sí con 31. Pienso que con 31 entraríamos. No recuerdo cuándo entraron con menos del 50% de los puntos. También entiendo que hay alguna situación que se puede presentar. Sigo creyendo que con 31 se clasifica, pero hay que hacer los puntos".