Programación de la sexta fecha de la Liga BetPlay: horarios y partidos

La Liga BetPlay inició el pasado 20 de enero, y ya está por jugarse la sexta jornada, pues este año los torneos deben llevarse a cabo con prontitud debido a la realización de la Copa del Mundo entre noviembre y diciembre.

En concordancia con lo anterior, la Dimayor definió la programación de la sexta jornada, a la cual Tolima llega como líder, mientras Santa Fe y Caldas esperan mantener el invicto.

Liga BetPlay 2022: programación de la sexta fecha

11 de febrero

Unión Magdalena vs Envigado

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Atlético Nacional vs Alianza Petrolera

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports+

12 de febrero

Cortuluá FC vs Patriotas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win Sports/Win Sports+

La Equidad vs Independiente Medellín

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de techo

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Once Caldas vs Junior

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports+

Águilas Doradas vs América de Cali

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports+

13 de febrero

Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports+

Deportivo Cali vs Millonarios

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports+

Jaguares vs Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Así, se esperan grandes emociones en esta nueva jornada liguera, en donde Once Caldas vs Junior en Palogrande y Cali vs Millonarios en Palmaseca pintan como los duelos más atractivos.