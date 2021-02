¿Qué le dijo Macalister a 'Juanito' Moreno luego de perder ante Equidad?

Luego de caer ante La Equidad, el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, confesó que le dijo al joven portero del equipo, Juan Moreno, tras haber recibido el gol de Kevin Salazar al último minuto del compromiso: “Le hablé a ‘Juanito’, es un joven que tiene cosas buenas y viene en un nivel importante. En la victoria y en la derrota todos somos un equipo, no hay un culpable. No nos quedamos pensando en las 21 fechas anteriores, tampoco nos vamos a quedar pensando en el juego de hoy”.

Y es que, con esta derrota, Millonarios perdió 21 fechas de invicto, por lo que Macalister espera que esto no sea problema para seguir con los objetivos que se trazaron desde inicio de temporada: “Ahora solo nos queda trabajar y pensar en lo que viene. Un partido no nos va a ser dudar de nuestra idea de juego y lo que queremos como equipo. Todos los equipos trabajan, veníamos de 21 fechas sin perder, no todo es malo y no hay que alarmarnos, nos duele perder, pero esto es de levantar la cabeza".

Hay que recordar que Millonarios perdió la oportunidad de quedar en los tres primeros lugares de la Liga Betplay, por lo que a mitad de semana deberá visitar al Deportivo Pasto, con el fin de recuperar los tres puntos que se le escaparon en los últimos suspiros del partido.