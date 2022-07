¿Qué pasará con Graterol?: Tulio Gómez habla del presente del América

Actualmente está en estados unidos Tulio Gómez, el presidente del América que habló para los micrófonos de Antena 2 de Cali y dio sus sensaciones para lo que puede ser este segundo semestre para el equipo masculino y femenino, que actualmente presentan realidades diferentes.

Los 'escarlatas' disputarán este sábado 2 de julio un partido amistoso con Millonarios en el Daytona Fest y teniendo en cuenta los jugadores convocados, el dirigente hizo referencia a la plantilla del equipo: "Ya es un hecho que todos los jugadores se quedan excepto Jorge Segura, el profe Guimaraes ya le dijo que no lo necesitaba y su representante le está buscando equipo"

Así mismo, habló del tema de Joel Graterol, uno de los jugadores que estaba dentro de los rumores más fuertes para el mercado de fichajes de esta temporada: "Es una gran persona, el empresario que lo trajo es un caballero. Si se va que nos deje un buen dinero, pero ojalá no sea así porque no nos queremos quedar sin nada. Mi instinto me dice que no se va".

"Es que una cosa es ver el fútbol desde afuera y otra cosa es vivirlo desde adentro. Yo tengo tres premisas para escoger a un jugador: Talentoso, disciplinado y buena persona, eso es lo primero que yo le veo a los futbolistas" añadió el presidente haciendo referencia también a las cualidades del guardameta.

Por otro lado, haciéndole preguntas por el equipo femenino, confirmó que podrían haber refuerzos para esta temporada, pero que él prefería no hablar de eso porque le corresponde directamente a Marcela Gómez, su hija y actual presidenta del equipo femenino. Lo que sí pudo afirmar fue que el principal objetivo para las 'escarlatas' era ser campeonas de la Copa Libertadores.

Finalmente, aseguró Tulio Gómez, que en este partido amistoso se conocerá la nueva indumentaria que tendrá el equipo, que después de muchos años cambio de patrocinador a una marca francesa.