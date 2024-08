Revelación polémica: jugador del América confesó de qué club es hincha

Este mercado de fichajes para el América de Cali ha sido provechoso al mantener la base, y, armarse con el regreso de Duván Vergara como una de las contrataciones estelares en el campeonato. Acompañando a Duván, también confirmaron a Luis Felipe Gómez, Yerson Candelo, Brayan Medina y Éder Álvarez Balanta. El zaguero central dejó atrás su experiencia en Europa y tomó la opción del elenco escarlata.

Éder Álvarez Balanta tenía más de una oferta en Colombia y en otros rentados nacionales, pero, aseguró querer la oportunidad en América por el hecho de que quería tener su futuro definido. La demora de otros equipos le dio la posibilidad al club vallecaucano de ir por el central bogotano.

Sin duda alguna, es una contratación vital por la experiencia que ha tenido el zaguero, surgido en River Plate y que nunca tuvo la oportunidad de jugar en Colombia. Dio el salto a Europa con el Basel de Suiza y estuvo en Brujas de Bélgica por muchos años. Tal vez su mejor momento fue firmando con el Schalke 04 alemán.

ÉDER ÁLVAREZ BALANTA REVELÓ DE QUÉ EQUIPO ES HINCHA: HAY SORPRESA

En medio de una entrevista con Steven Arce del Diario AS, Éder Álvarez Balanta no se guardó nada en afirmar que es hincha de Atlético Nacional, pese a que la familia sí es seguidora del América de Cali. Sin embargo, dejó claro, que es un profesional y es hincha del equipo en el que juega. De esa manera, calmó más la situación.

Sin duda alguna, la rivalidad entre América y Nacional es una de las más grandes en el país. La confesión de Éder Álvarez Balanta se ha prestado para polémicas, especialmente cuando su futuro estaba entre el cuadro verdolaga o escarlata. Ahora en el club vallecaucano contó los detalles de su llegada.

Nacional fue uno de los primeros clubes de la Liga BetPlay que lo buscó. “La posibilidad con América se dio en el momento oportuno. Hubo intereses de Nacional, pero yo todavía tenía contrato con el Brujas y cuando me llega lo del América ya estaba en vacaciones. En Europa no tenía nada claro y me quedé con esta posibilidad”, aseveró Álvarez Balanta.

Además, reveló que sí tuvo acercamientos con el club de Medellín, “no hubo una coincidencia de momentos. Mi realidad era muy distinta, todavía tenía la posibilidad de renovar en Brujas y los planes de Nacional también cambiaron. Cuando llega la propuesta de América todo era muy diferente porque no tenía un panorama claro y por la Eurocopa y Copa América los equipos se toman su tiempo y yo preferí ya tener las cosas claras y tener competencia”.

Su llegada al América se dio porque se sintió convencido por la oferta del América y, pese a que sus prioridades eran seguir en Europa, optó por un nuevo reto en su carrera profesional.