Santa Fe no ve una para el 2025: el primer jugador que los rechazó

Independiente Santa Fe fue uno en los todos contra todos y otro muy diferente en los cuadrangulares semifinales. Durante la primera fase, los dirigidos por Pablo Peirano demostraron reacción después de una dolorosa final contra Atlético Bucaramanga en el primer semestre de 2024. Con la renovación de su plantilla, más allá de pocas bajas, cerraron el todos contra todos líderes.

Con 37 puntos, Santa Fe se quedó con el punto invisible siendo el primero, y la cabeza de grupo. Pero, en donde debió haber demostrado, quedó en deuda entre los grandes midiéndose con Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Pasto. Último en su zona con solo una unidad, demostró las urgencias que tiene para salir de este bache y volver a ser protagonista en el 2025.

En ese orden de ideas, Santa Fe tendrá que cambiar de chip para el próximo año y se esperan incesantes bajas y la necesidad de contrataciones que aumenten la competencia dentro de la plantilla, más aún sabiendo que jugarán fases previas de la Copa Libertadores.

EL JUGADOR QUE HABRÍA RECHAZADO A SANTA FE PARA EL 2025

La necesidad de reforzarse es clara, y por eso Santa Fe ya está buscando jugadores. Uno de ellos fue Kalazán Suárez, del Internacional de Palmira. Al lateral izquierdo lo ofrecieron al ‘Albirrrojo”.

Pablo Peirano ha decidido guardar silencio por el tema de posibles fichajes afirmando que, “el año que viene es otra historia, no es momento para hablar de quién sí, quién no. Hay mucho respeto mutuo de asimilar triunfos y derrotas”. Aunque no quiso hablar de fichajes, ya tendría listo un nuevo refuerzo para el 2025.

Se trata de Jersson González, jugador del Deportivo Independiente Medellín. No obstante, los ‘Poderosos’ no pretenden continuar con el préstamo del extremo bogotano que firmó por un año. La idea de los antioqueños sería cortar el vínculo y esto haría que el canterano volviese a Santa Fe en el primer semestre de 2025.

Pese a este escenario, Jersson González deberá regresar a Santa Fe para el 2025, pero, de acuerdo con información del periodista de Win Sports, Carlos Alemán afirmó que, “Jersson González continuaría su carrera en el fútbol internacional. El delantero no seguirá ni en el DIM ni en Santa Fe, donde tiene contrato hasta mitad del año 2026”.

Jersson González pertenece a Santa Fe y tiene contrato todavía por año y medio, pero la idea del bogotano sería salir de la capital y del país con destino al exterior. Ya tendría ofertas de México, Brasil y Estados Unidos.