Santa Fe rechazó jugar en Techo de local: Méndez confirmó la razón

Para nadie es un secreto que mientras se disputa el Mundial Femenino Sub-20, clubes como Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, entre otros han tenido que aplazar sus respectivos partidos de local por la imposibilidad de utilizar el Estadio El Campín y el Atanasio Girardot.

Otros clubes que viven el mismo panorama como La Equidad, Fortaleza, Millonarios o América han buscado alternativas y aparecieron el Olaya Herrera y el Estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio. Aunque Santa Fe miró alternativas para poder disputar juegos en condición de local y no aplazar partidos, poco a poco se le fueron cerrando las puertas y ya suma cuatro partidos pospuestos sin definir todavía fechas ni horarios.

El Estadio Metropolitano de Techo sería la solución, dado que el recinto deportivo termina sus funciones del Mundial Femenino Sub-20 el jueves 12 de septiembre. Justamente, a Santa Fe se le abrió esa posibilidad con la apertura del estadio para jugar ante Alianza FC.

LA RESPUESTA DE EDUARDO MÉNDEZ

Antena 2 tuvo la exclusiva sobre la decisión clara que adoptó Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe con la posibilidad de jugar en el Estadio Metropolitano de Techo. Méndez reveló que todo pasa por los abonos de los aficionados cardenales y el escaso aforo que tendrían utilizando este recinto a diferencia de El Campín.

“Pues fue lo que dijimos y lo que estamos hablando que no vamos a utilizar otro estadio alterno porque no cumple con la capacidad de abonados que tiene Santa Fe. Es por el aforo, esa es la razón”, mantuvo Eduardo Méndez. Por ahora, tras esta negativa de poder jugar en Techo, todavía no hay certeza de cuándo volverá a jugar el club en condición de local y hay incertidumbre con las fechas de los aplazados.

El calendario de Santa Fe se va a apretar más con esta decisión de aplazar partidos que tendrán que fijarse seguidamente. Los dirigidos por Pablo Peirano volverán a la Liga BetPlay tentativamente el 22 de septiembre para la fecha 11, justamente, visitando el Estadio Metropolitano de Techo ante Fortaleza CEIF.