Santa Fe recibe buena noticia para enfrentar a Millonarios: vuelven jugadores clave

Independiente Santa Fe atraviesa un momento crítico en la Liga Betplay, tras ser eliminado de los cuadrangulares al caer 2-1 ante Deportivo Pasto en el estadio El Campín. Este resultado deja al equipo cardenal sin victorias en la fase final del torneo, acumulando cuatro derrotas consecutivas.

El encuentro comenzó con un penalti a favor de Santa Fe, sancionado por una falta de Diego Martínez sobre Julián Millán. Hugo Rodallega no desaprovechó la oportunidad y abrió el marcador en el minuto 12, poniendo a su equipo en ventaja. Sin embargo, el partido se tornó monótono después del gol inicial, con escasas ocasiones de peligro hasta el final.

La emoción regresó en los minutos finales. En el minuto 90, Daniel Moreno igualó el marcador para Pasto con un espectacular gol de chilena tras un tiro de esquina. Con Santa Fe volcado al ataque en busca del triunfo, Moreno aprovechó un contraataque y anotó el gol de la victoria en tiempo de descuento, sellando así la suerte del equipo local y asegurando tres puntos vitales para el Deportivo Pasto, que ahora suma seis puntos en el grupo.

El entrenador Pablo Peirano habló tras el compromiso y llamó a la calma luego de los malos resultados del conjunto Cardenal que terminó como líder el todos contra todos de la Liga Betplay.

"Vuelvo a repetir no es un bajón, no es un término que defina al equipo. El tema mental, el equipo siempre está. Tengo que analizar el partido hasta el minuto 91, hubo mala actitud del equipo, no. No fue un tema de actitud ni falta de mentalidad"

Ahora, el equipo se enfrenta a Millonarios en el marco de la quinta fecha de los cuadrangulares y buscarán un triunfo para asegurar su cupo en Copa Libertadores en el 2025.

Para este compromiso el equipo contará con el regreso de Harold Santiago Mosquera y Julián Millán quienes salieron del Departamento Médico del club y podrán ser parte de la lista de convocados para la fecha de cuadrangulares.