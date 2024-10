Se viene una nueva fecha en el fútbol profesional colombiano, donde la Liga betPlay desarrollará la fecha 16 de su fase de todos contra todos, torneo que está en la búsqueda de sus ocho clasificados a los cuadrangulares finales.

La Dimayor hizo el anuncio oficial de la programación de la fecha 16 a través de un comunicado, partidos que serán claves para varios de los equipos que luchan por entrar a los cuadrangulares.

En la fecha 16 se llevarán a cabo varios clásicos y duelos interesantes para disfrutar, como el que protagonizará América y Deportivo Cali, así como también el derbi boyacense entre Patriotas y Chicó.

Además, el partido más vistoso de la fecha 16 será sin duda el que disputen dos de los mejores equipos del torneo, Atlético Nacional recibiendo en el Atanasio Girardot la visita de Independiente Santa Fe.

Es importante mencionar que actualmente hay cuatro partidos pendientes por disputarse correspondientes a la fecha 15, duelos que se llevarán a cabo este lunes 28 y martes 29 de octubre.

Medellín y Jaguares jugarán en esta jornada, mientras que los otros tres compromisos se llevarán a cabo el día de mañana: Chicó vs. Equidad, Pasto vs. Águilas Doradas y Pereira vs. Envigado.

Programación oficial de la fecha 16 en la Liga BetPlay:

Viernes 1 de noviembre:

Jaguares vs. Deortivo Pereira a las 5:00 p.m.

Once Caldas vs. Fortaleza a las 8:00 p.m.

Sábado 2 de noviembre:

La Equidad vs. Alianza FC a las 2:00 p.m.

Envigado vs. Junior a las 4:00 p.m.

Águilas Doradas vs. Atlético Junior a las 6:30 p.m.

Domingo 3 de noviembre:

Patriotas vs. Boyacá Chicó a las 2:00 p.m.

América vs. Deportivo Cali a las 4:10 p.m.

Millonarios vs. Deportivo Pasto a las 6:20 p.m.

Atlético Bucaramanga vs. Medellín a las 8:30 p.m.

Lunes 4 de noviembre: