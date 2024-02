Siguen las fuertes acusaciones contra la Dimayor: “pasan por encima de la Asamblea”

La Dimayor hace lo que quiere, y se puso por encima de lo que se había acordado en la Asamblea. Eso es lo que aseguró Nelson Soto, presidente de Jaguares de Córdoba. El ente decidió reprogramar el partido entre el conjunto cordobés enfrentando a Atlético Nacional, entendiendo que los antioqueños juegan contra Nacional de Paraguay en condición de visitante en una diferencia de 24 horas entre cada ambos cotejos.

Nelson Soto explotó contra la Dimayor en entrevista con Henry Jiménez, Guillermo Arango y Carlos Antonio Vélez en el programa Planeta Fútbol de Antena 2. El partido estaba estipulado para jugarse el jueves 22 de febrero, un día después de que Nacional jugara en Libertadores. Soto afirmó que, “he hecho lo que tiene que hacer un representante cuando debe defender la institución. Después de salir el comunicado donde reforma el partido del jueves, hice todas mis explicaciones. El lunes envié la carta para que no se cambiara la fecha”.

Explicó su relación con Fernando Jaramillo, “no sé que ideas tenga el presidente, no hay nada novedoso en lo que plantea. Fui enfático en que hay que traer a alguien del fútbol, es una gran persona, pero comete muchos errores en lo administrativo, violando los estatutos, violando lo que se discute en la Asamblea. No hay nada personal, solo hay cosas que no se debe hacer. Por eso son las cartas porque pensamos que afecta a Jaguares, siendo el único partido que cambió. A solo cuatro días, no entendemos por qué”.

En la Asamblea, se había tomado la decisión de no aplazar más juegos, “el presidente, seguido del director deportivo, Ricardo Pérez fueron los que plantearon el no aplazamiento de partidos. Esa fue la orden que ratificó la Asamblea y ahora no se entiende por qué se cambia el partido de Jaguares. No es un secreto que no es lo mismo enfrentar a un equipo titular de Nacional a uno suplente”.

Sobre los aplazamientos, explicó, “hay un mecanismo y es muy sencillo. El presidente no puede ir por encima de la Asamblea cuando se dijo que no se aplazaban. La Asamblea autorizó un acuerdo entre los dos equipos de mutuo acuerdo, y mandan a la Dimayor la autorización. No se entiende estos manejos parcializados. Los clubes merecen respeto”.

Finalmente, aseguró que, el no ser aplazamiento, sino reprogramación es inventar cosas, “no se debe estar inventando cosas para quedar bien. Crees tener la razón cuando sales de la Asamblea. No es la primera vez que hacen cosas que van en contravía de lo que decidimos en la Asamblea. Tengo que salir para hacer una defensa que nos ocupa en Jaguares por el tema del descenso”.