Fuertes acusaciones contra la Dimayor: primer equipo que pide la salida de Jaramillo

La División Mayor del Fútbol Colombiano no está pasando por su mejor momento y varias polémicas pondría en el limbo a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien no ha dado a conocer su posición respecto a varias situaciones.

Más allá de la polémica por los supuestos amaños a partidos de la Liga Betplay, ahora salió Jaguares a denunciar que no estaban de acuerdo con que se aplazara el partido frente a Atlético Nacional, el cual estaba pactado para jugarse en pocos días.

Después de dar a conocer su punto de vista respecto a este hecho, el equipo de Córdoba emitió un fuerte comunicado en el que pidió considerar la continuidad de Jaramillo, dando argumentos fuertes que hacen creer que las cosas marchan mal dentro de la entidad.

"Por no tener Fair Play en las competencias, por violar cada vez que lo desea los Estatutos y no cumplir con los mandatos de la asamblea, además es un administrador en el que no se puede confiar porque no cumple su palabra y cambia continuamente de opinión en perjuicio de algunos, no olvidemos que dio su palabra de renunciar y después consiguió los votos para quedarse cuando ya había 17 votos que querían el cambio", decía el comunicado de Jaguares.

Así las cosas, se espera que en la próxima asamblea se pueda hablar de este hecho, mismo que mancha el fair play del fútbol colombiano.

Las próximas horas serán cruciales para conocer qué pasará con todos los problemas que tiene en este momento la Dimayor, y eso que apenas van siete fechas de la Liga Betplay.