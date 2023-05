Siguen los problemas en el Cali: duras declaraciones sobre amenazas y falta de pagos

Deportivo Cali vive un momento complicado más allá de la parte deportiva. pues su situación financiera no es la más favorable, algo por lo que el equipo corre el riesgo de perder su reconocimiento deportivo.

Tras terminar su participación este semestre en la Liga Betplay, los azucareros anunciaron la salida de jugadores como Kevin Dawson o Kevin Velasco. Este último, llegó a un acuerdo para ser transferido al Puebla de México.

Por otra parte, el arquero uruguayo concedió una entrevista al programa Punto Penal, donde brindó unas declaraciones que dan cuenta de la precaria situación que vive el Cali a nivel financiero.

“Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer”, declaró a la televisión de su país.