Técnico de Nacional: la clave ante Tolima y la nueva polémica con el VAR

El técnico de Atlético Nacional, Alejandro Restrepo, resaltó las virtudes de su equipo, luego de la victoria frente al Deportes Tolima en la segunda fecha de la Liga Betplay. El entrenador verdolaga destacó la labor realizada, sobre todo en el primer tiempo cuando impuso condiciones y logró el gol definitivo para el triunfo.

“Resalto ese buen primer tiempo que hicimos, fue muy parejo, encontrando algunos lugares de la cancha en donde diseñamos un plan”, dijo el estratega, antes de explicar la estrategia que diseñó para la parte complementaria del encuentro.

“En el segundo tiempo debíamos mantener el ritmo de juego, el control del mismo. Teníamos al frente a un gran rival que nos igualó con los cambios en la mitad de la cancha. Nosotros con disposición, con orden, con organización y con una muy buena aplicación de los muchachos, logramos situaciones claras de gol. Para resaltar eso, seguimos creyendo en la construcción del equipo”, añadió.

También se refirió a la polémica arbitral al no convalidar una acción que pudo terminar en el empate del Deportes Tolima en el Atanasio Girardot. “No soy una persona para juzgar esas acciones. Los árbitros están en el terreno de juego para juzgar ese tipo de situaciones y son los encargados de tomar decisiones”.

Por supuesto, Alejandro Restrepo no dudó en alabar la presencia de público en el estadio, algo que no sucedía desde el año pasado antes de que comenzara el periodo de confinamiento que tuvo el país. “Hay un aspecto adicional para resaltar: contamos con once guerreros en la cancha y con el acompañamiento de nuestra afición. Esa energía ha sido importante para ganar partidos, títulos y creo que es algo que debo destacar”.