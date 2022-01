"Tenemos los pies en la tierra": Cruz Real y cómo maneja la presión en Junior

Junior es tal vez el equipo con mayor presión hoy en día del fútbol colombiano. El equipo 'Tiburón' rompió el mercado con varios fichajes de renombre que hacen ilusionar a los hinchas. Jugadores como Fernando Uribe, Miguel Ángel Borja, Daniel Giraldo y Yesus Cabrera, arribaron a la escuadra para potenciarla y buscar el título.

Por este motivo, el técnico Juan Cruz Real habló con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 sobre la presión que hay para que el Junior sea campeón. El timonel fue sincero y aseguró que no siente eso, pero sabe que la grandeza del club lo convierte en uno de los opcionados al título, por eso habrá que trabajar fuerte para conseguir los objetivos.

"La realidad es que al principio la exigencia se entiende. Nosotros venimos de un equipo [América] igual. Yo me he sentido muy bien en Barranquilla, pese a lo pasional que es la gente, me ha recibido muy bien. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Para mí esto no es presión, esto es una responsabilidad grande", destacó el entrenador.

"Hay que trabajar para hacer las cosas bien, con mucha determinación y creyendo en nosotros. Hay que edificar lo que queremos hacer paso a paso. Tenemos que estar tranquilos. Es un camino largo...", agregó.

Por otro lado, Cruz Real se refirió al juego que hicieron ante Patriotas en el triunfo 3-1 pro la primera fecha del FPC. Para el estratega, las cosas salieron muy bien porque se remontó el marcador, se mostró mentalidad y es crucial iniciar así.

"Me gustó el equipo, la agresividad de defender y atacar. Fue un buen primer paso, teniendo los pies sobre la tierra. Pero siempre es importante empezar ganando en este tipo de partidos", indicó.

Eso sí, contó lo complicado que es ir acoplando cada detalle para representarlo de la mejor manera en el terreno de juego.

"Los primeros minutos jugamos en campo rival y sufrimos unos desajustes. Pero son cosas que hay que ir viendo, trabajar con los futbolistas poco a poco", concluyó.

Junior jugará el próximo miércoles ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín, por la segunda jornada de la Liga Betplay.