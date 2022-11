"Teníamos errores individuales que nos costaban los puntos": Llinás sobre el bache de Millonarios

Millonarios se consagró con el título de la Copa Betplay y logró clasificar a las finales de la Liga. El conjunto embajador parece haber superado el bache que lo tuvo varias fechas sin ganar y ahora piensa en conseguir el tiquete a la final.

Después de todos los rumores sobre los problemas en Millonarios, algunos referentes del equipo salieron a desmentir la situación. Desde la plantilla del conjunto dirigido por Alberto Gamero se apuntó sobre la unión del equipo en los momento complicados.

Andrés Llinás fue uno de los hombres en hablar sobre lo sucedido al interior del camerino azul. El defensor mencionó que hubo llamados de atención, pero que nunca se llegó a una pelea. El central también recordó la popular jugada contra Cambindo en el partido ante Medellín.

Lo sucedido en la interna del grupo

“Sí tuvimos muchas conversaciones entre nosotros, no de la forma en que la gente dijo que nos habíamos separados o había peleas internas. Tuvimos conversaciones incómodas que, creo, los grupos deben tener. Cada persona aceptó los errores que había tenido".

Discusiones y llamados de atención en la plantilla

Sabíamos que estábamos jugando bien en conjunto pero de pronto teníamos errores individuales que nos costaban los puntos. Tuvimos esas conversaciones en las que fuimos muy claros, hablando de que estábamos perdiendo los puntos por culpa nuestra. No bastaba con jugar bien y ser superiores. Lo hablamos mucho. Este es un grupo muy sano. No llegamos a pelear pero sí tuvimos conversaciones necesarias para sacar esto adelante”.

La jugada del gol de Cambindo ante el DIM

“Claramente es un error de perfilarme mal. Cuando le doy vuelta a la espalda, ya queda muy difícil quedar bien parado. El error está en la primera vez que me perfilé. Cuando él me engancha no me perfilo de la forma correcta y ahí desencadena la jugada del gol. Con el primer perfilamiento que tengo mal ya es suficiente para que nunca pueda tener el equilibrio correcto y creo que fue un error individual de los que hablábamos que nos costaban puntos”, dijo en una entrevista en 'ESPN F'.

Por ahora, los azules tendrán el reto de consolidar su trabajo ante Santa Fe. Millonarios se medirá a su clásico rival este domingo 6 de noviembre, en la primer fecha de los cuadrangulares.