"Tiene mucho de Guardiola": brutal elogio a Juan Carlos Osorio

América de Cali juega ante Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga Betplay. El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio busca una nueva victoria, luego de caer ante Cortuluá en el partido anterior.

La escuadra caleña sabe que una victoria lo mantendría entre los ocho mejores del FPC, por lo quequiere quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el refuerzo de lujo Iago Falque no podrá estar para este encuentro, debido a que seguirá entrenándose.

En recientes declaraciones, el español que ha mostrado sus ganas de debutar con la camiseta caleña e hizo una comparación que para algunos puede ser cierta, como para otros no.

Y es que el ibérico dijo que le encanta la manera de dirigir de Osorio, pues ya lo “conocía” porque lo había visto en la Selección de México donde hizo un gran mundial en Rusia 2018.

"Me encanta, ya lo conocía. Había escuchado hablar de él y vi a la selección mexicana. Me encanta su metodología, los entrenamientos son siempre con balón. Me crie en la cantera del Barcelona y él tiene mucho de [Pep] Guardiola, de esa metodología. Se adapta muy bien a lo que yo soy como jugador", dijo Falque en Caracol.

Hay que recordar que el entrenador del América de Cali ha sido postulado por varios sectores de la prensa para dirigir a la Selección Colombia, paralelamente a las críticas que ha recibido por sus declaraciones en las últimas ruedas de prensa donde ha estado.