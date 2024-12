Tolima prende alarmas para la final: primera baja de un referente vs Nacional

Llegó la hora de la verdad para el mejor club del Fútbol Profesional Colombiano en el 2024, basado en la tabla de la reclasificación. Superando con creces a Atlético Nacional en el acumulado anual, Deportes Tolima quiere dar el primer golpe en la Liga BetPlay en busca de conseguir el título de fin de año.

No será fácil para David González que va por su primer título como entrenador, al igual que en el otro bando, Efraín Juárez que quiere su primera liga tras conquistar la Copa BetPlay. Deportes Tolima celebró el regreso de un referente en el mediocampo como lo es Cristian Trujillo y ultiman detalles para recibir la visita antioqueña en la primera final.

Además de la vuelta de Cristian Trujillo, Deportes Tolima también podría contar con Yeison Guzmán y Juan Pablo Nieto íconos de la institución en esta final. Con su base, quieren dar el golpe en el primer encuentro y llevarse una buena diferencia para quedarse con el título en Medellín.

Tolima tiene una pequeña ventaja para las dos finales y es que llegará descansado, pero también puede ser un arma de doble filo. Nacional jugó las finales de Copa BetPlay y eso puede conllevar al cansancio, pero, por sumar regularidad podría ser un aliciente para superar al cuadro tolimense. Además, los ‘pijaos’ tendrán una baja sensible para el juego.

LA DUDA DE DAVID GONZÁLEZ CON UN REFERENTE PARA LA PRIMERA FNAL

Para este encuentro se prenden las alarmas con la presencia del defensor barranquillero, Marlon Torres. El zaguero central es un problema para David González, pues presentó una pequeña lesión muscular y podría ser la primera baja sensible para el Deportes Tolima en la final.

Afortunadamente para el cuadro tolimense, la baja no está confirmada por ahora para la final, pero mirando tiempos para el compromiso, el jugador podría no ser de la partida para no arriesgarlo y rematar en la segunda final en el Atanasio Girardot. Si no llega a estar Marlon Torres, el capitán, Julián Quiñones sería su principal reemplazo.