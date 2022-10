Trabajó con Pinto y ahora lamenta su llegada al Cali: “me quitó tres años de carrera”

Jorge Luis Pinto ya trabaja con el plantel del Deportivo Cali y alista las fuerzas para el clásico vallecaucano del próximo domingo 9 de octubre el cual marcará su debut; a las 5.35 p. m. (hora de Colombia).

Así, el oriundo de San Gil (Santander) será el encargado de liderar al grupo que luche por sacar al Cali de la crisis que ha afrontado durante todo el 2022, luego de salir campeón en el torneo finalización del año anterior.

No obstante, para algunos hinchas y exjugadores cercanos al Verdiblanco, Pinto no sería el DT apropiado para llevar al Deportivo Cali a la salvación, pues Carlos Enrique 'La Gambeta' Estrada habló con Deportes sin Tapujos y explicó.

Pues el exfutbolista, quien supo vestir la camiseta del Azucarero en tres oportunidades, siendo en 1883 su primer paso y en el 94' el último, dio a conocer que cuando tuvo a Pinto como técnico, no le fue bien, pues "no me gustó como trabajaba; él me quitó dos o tres años de carrera".

Y es que Estrada, quien ahora tiene 60 años, no pudo ser campeón con el Deportivo Cali y tuvo que ir a Millonarios para alzar trofeos del fútbol colombiano, apoyándose en esto para ofrecer la declaración.

Finalizando la entrevista, 'La Gambeta' Estrada contó que fue operado de cáncer de próstata y ya está sano, además comentó: "Estoy capacitado para dirigir cualquier equipo del mundo, pero mi carácter no me lo permitió y con mayor razón después de encuellar al árbitro García en un partido con Real Cartagena".