Tulio Gómez explicó el supuesto embargo de las acciones de América de Cali

América de Cali volvió a ser noticia el miércoles 22 de junio por un tema extradeportivo después de que se informara de un supuesto embargo de sus acciones por un lío jurídico.

Tras el revuelo que causó lo manifestado, Tulio Gómez, duelo del conjunto 'escarlata', desmintió el supuesto embargo y aclaró la situación en diálogo con Planeta Fútbol de Antena2.

"Oreste Sangiovanni, cuando era presidente de América, hizo un contrato con Colboletos y parece que Colboletos no le cumplió con un dinero para contratar jugadores para un cuadrangular para que América ascendiera. A raíz de eso, Oreste determinó que habían incumplido, canceló el contrato y demandó. Colboletos también demandó. Esas demanda están dese hace siete años", explicó.

Gómez aseveró que las acciones no están embargadas y no son de América, si no de cada accionista. Adicionalmente, indicó que dicha información fue revelada por personas que le quieren hace daño al equipo.

Continuidad de Joel Graterol

Tulio Gómez dejó en duda la continuidad de Joel Graterol al aceptar que el guardameta venezolano tendría una oferta del exterior.

Un refuerzo especial

El directivo escarlata explicó América decidió reforzar el departamento médico para evitar las constantes lesiones que estaba sufriendo el plantel.

"Hemos reforzado el departamento médicos. Tenemos equipo para estar dentro de los ocho. Nuestra plantilla no es la mejor, pero tampoco es la más mala".