"Tulio sale con cosas raras, con locuras": Rangel responde sobre su regreso al América

Para nadie es un secreto que el presente de Deportes Tolima en la Liga Betplay no es bueno. El conjunto vinotinto se ha quedado corto en su rendimiento y ya se cuestiona la continuidad de algunos de sus jugadores para 2023.

Entre los más sonados para salir del cuadro de Ibagué aparece el nombre de Michael Rangel. El delantero santandereano o ha logrado encontrar su mejor versión en el pijao y se habla de que podría volver al América.

Sin embargo, el atacante santandereano le salió al paso a las versiones y aclaró la situación. Para el futbolista todo es un mal entendido generado por alguna polémicas declaraciones de Tulio Gómez, presidente del cuadro rojo.

"Malinterpretó eso, porque eso fue en febrero y apenas llevábamos un mes en el Tolima, ¿uno cómo va a llevar un mes y se va a querer ir para otro lado?", inició el jugador.

Y siguió: "Ustedes saben cómo es Tulio, Tulio sale con cosas raras, con locuras en cualquier momento. El día que hablamos con Tulio el chileno y yo, nos encontramos en Bogotá en febrero y ahora sale con esas cosas, no he tocado ese tema de volver al América, sí me preguntó que si me gustaría volver, y le dije que 'a quién no le gustaría volver al América', y más por lo que yo viví allá, pero en ningún momento dije que iba a volver o que estaba aburrido, o lo que él dijo de las mil o dos mil personas".

Finalmente el santandereano reafirmó su compromiso con el onceno pijao: "Hablamos más de otras cosas que de fútbol. No sé porque sale con eso, hay gente que está como seria porque dicen que me quiero volver, mi presente es el Tolima y tengo que dar todo por defender esta camiseta", dijo Rangel en dialogo con el 'VBAR'.

Por ahora, todo queda en rumores y el jugador seguirá defendiendo los colores del Tolima hasta que pueda surgir una novedad en su camino.