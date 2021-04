Una eliminación del Cali en la Liga Betplay pondría en la cuerda floja a Arias

Lo que empezó bien con el Deportivo Cali y el estratega uruguayo Alfredo Aria, parece que puede llegar a ser su fin de una manera agridulce.

El estratega tiene su puesto en veremos, ya que quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos del Deportes Tolima y en el más reciente compromiso por los cuartos de final de la Liga Betplay, el elenco ‘azucarero’ cayó por goleada ante el cuadro ‘pijao’ y complicó sus aspiraciones para acceder a las semifinales del campeonato colombiano.

Según informó el programa Zona Libre de Humo, los directivos no están conformes con lo hecho por el uruguayo y por ende, “si queda eliminado en Cali, no iría más Alfredo Arias”; y además el presidente del ‘verdiblanco’, “Marco Caicedo, no aspiraría a una reelección”.

Hay que esperar qué sucede el próximo sábado 1 de mayo en el estadio Palmaseca, donde el cuadro caleño tendrá que remontar el marcador de 3-0 que le propinó el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

Asimismo, algo que tiene cuesta arriba la situación del Cali es que no puede contar con Arias, ya que en la última fecha del ‘todos contra todos’ ante Millonarios salió expulsado, por lo que ha tenido que pagar las fechas de suspensión que la Dimayor le impuso.

El cuadro ‘azucarero’ podrá aprovechar que el elenco de Hernán Torres juega a mitad de semana ante Talleres de Córdoba por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, por lo que podrá el aspecto físico sería un aspecto a tener en cuenta.