Unión la tiene difícil y hay tres equipos más en la lucha; tabla del descenso tras la fecha 19

Finalizó la decimonovena jornada de la Liga Betplay del primer semestre de 2022, y cuando ya hay seis equipos clasificados a las instancias semifinales, hay otros que tienen la mente puesta en el segundo semestre.

Pues clubes como Unión Magdalena, Patriotas y Cortuluá, ya firmaron su eliminación pero no pueden dejar de sumar, pues el descenso no da espera y un descuido los puede poner en posiciones aún más incómodas.

Unión, que es el equipo con más flojo rendimiento en lo corrido del torneo, es el primer equipo que estaría descendiendo, y espera en la segunda temporada, recomponer el camino.

Por su parte, Patriotas, de la mano de Arturo Boyacá ha encontrado un mejor funcionamiento y pese a estar en casilla de descenso, podría irse al receso en puesto de salvación.

Entre tanto, Cortuluá -recién ascendido-, viene de vencer a Junior, lo cual le permitió ponerse 18 en la tabla del descenso, manteniendo la categoría al menos transitoriamente.

Liga Betplay: cómo va la tabla del descenso tras la fecha 19 del primer semestre

20. Unión Magdalena, 11 puntos - 0.58 de promedio

19. Patriotas, 70 - 0.91

18. Cortuluá, 19 - 1

17. Alianza Petrolera, 85 - 1.10

16. Jaguares, 90 - 1.18

15. Once Caldas, 91 - 1.18

14. Deportivo Pereira, 92 - 1.19

13. Águilas Doradas, 94 - 1.22

Cabe recordar que en el caso de Alianza Petrolera -que podría clasificar a cuadrangulares-, la sumatoria en esta tabla solo iría hasta la fecha 20 de la fase regular, lo que pueda hacer en semifinales se le sumará a reclasificación.

En la fecha 20, los equipos comprometidos en esta lucha jugarán de la siguiente forma: Millonarios vs Alianza Petrolera, Águilas Doradas vs Cortuluá, Junior vs Jaguares, Patriotas vs Deportivo Cali y América vs Unión Magdalena.