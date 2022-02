"Va en contra del fútbol": Hinchas de Millonarios se desencajan con el 'Caballo' Márquez

Millonarios cayó ante Emelec en la famosa ‘Explosión Azul’ que sirvió para presentar a la plantilla ecuatoriana, y preparar a ambas escuadras para los compromisos que vienen en este semestre.

Si bien es cierto, fue un partido de preparación, la escuadra de Alberto Gamero jugó con una nómina mixta, pero el jugador que quedó en el ojo del huracán fue el delantero Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, quien perdió la opción más clara de gol.

A los 37 minutos del primer tiempo, el equipo bogotano pudo marcar el primero en el marcador, pero la falta de definición, técnica y olfato goleador le jugaron una mala pasada, pues intentó cabecear en primer lugar, pero en vista que no pudo, intentó patear y fallo nuevamente.

Ante esta situación, los hinchas de Millonarios no aguantaron más y en las redes sociales dieron a conocer sus opiniones: "Ni a mi abuelo que tuvo 60 moza, mi abuela le dio tantas oportunidades como Gamero a Márquez"; "Me niego a creer que en las inferiores no haya algún tipo mejor que Márquez para la delantera de Millonarios. Que desastre"; "Petro borracho juega mejor que el Caballo Márquez"; "Lo del 'Caballo' Márquez es vergonzoso, ya a escala internacional"; "Lo de Márquez va en contra del fútbol, de verdad", entre otros.

Hay que recordar que desde un principio la hinchada no ha respaldado la continuidad de Márquez, pues desde que ha estado en Millonarios ha jugado un total de 43 partidos y solamente ha convertido tres goles, una cifra cuestionable.

