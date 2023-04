[Video] Adrián Ramos no aguanta más al árbitro de Chicó-América: "Es un problema. Es arrogante"

América de Cali empató en su visita a Boyacá Chicó (1-1) en el estadio La Independencia de Tunja, en un juego que había tenido que postergarse por la duodécima fecha de la Liga Betplay; sin embargo, el empate sabe a poco en el cuadro Escarlata.

Y es que a los 23 minutos de la primera parte (cuando iban 0-0), se fue expulsado Brayan Córdoba ante una mala decisión del árbitro Edilson Ariza, quien consideró que esta era una acción manifiesta de gol; claramente, ante lo prematuro del encuentro, hubo un desequilibrio contra América.

De tal forma, al finalizar el encuentro, el jugador que acompañó a Alexandre Guimaraes a la rueda de prensa fue Adrián Ramos (capitán de América de Cali), quien asistió -en gran medida- con el fin de hacer público su descontento con el juez central del compromiso.

Adrián Ramos habló en contra del árbitro Edilson Ariza

"Yo llegue acá en 2020 y cada vez que pita (Edilson) Ariza es un problema, no sé qué tenga contra América", afirmó Adrián Ramos, quien consideró que el arbitraje del santandereano no fue justo.

Además, el oriundo de Santander de Quilichao comentó: "Yo no me quejo, yo juego fútbol. Si pierdo acepto, si gano, no falto al respeto, pero este señor es arrogante, siempre que ha ido al Pascual es un problema y pueden revisar todos los partidos que él nos ha pitado", argumentando su 'calentura' ante el arbitraje del pasado miércoles.

Por último, el delantero con pasado en Borussia Dortmund y Hertha Berlín, dijo: "Hemos cambiado de nómina y con todas es lo mismo. Van a tener que revisar que tiene él o que hable de frente si tiene algún inconveniente con América", retando de alguna manera al árbitro.

Cabe recordar que -en vista del descontento de Adrián Ramos durante el partido-, este tuvo que ser sustituido con el fin de evitar una probable expulsión, más teniendo en cuenta que Carlos Darwin Quintero -otro de los referentes del equipo- está afrontando una suspensión.