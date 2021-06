[Video] Álvaro Montero se dejó llevar de la emoción y abrazó al juez del compromiso

Álvaro Montero no se aguantó las ganas de celebrar su segunda estrella con el Deportes Tolima y tan pronto se acabó el compromiso salió a abrazar al juez central del compromiso Carlos Ortega.

Por tal razón, el golero colombiano cuando estaba celebrando la obtención de su segunda estrella con el cuadro ‘pijao’ en el camerino de El Campín, admitió que se había equivocado y que le pedía disculpas por haberlo abrazado.

Le puede interesar: Álvaro Montero: "Muchos dudaban que Tolima iba a quedar campeón"

“Yo le dije que iba a celebrar con él porque me estaba acelerando. Cuando lo hice le pedí disculpas porque no me quería meter en cosas de su trabajo, pero ya lo tenía pensado”, indicó Montero a los micrófonos de Win Sports+.

Hay que decir que el central del compromiso amonestó a Montero por haberlo abrazado, por lo cual, se espera cuál será la decisión que tome la Dimayor, teniendo en cuenta que se puede tomar como irrespeto a la autoridad del encuentro.

Vea también: Hernán Torres: "Quedamos campeones ante un rival duro como Millonarios"