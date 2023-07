En Junior comenzaron a pedir la salida de 'Bolillo': "La decisión la toman los dueños"

Junior de Barranquilla vivió otra jornada para el olvido en la Liga Betplay. El conjunto rojiblanco cayó ante Medellín y sigue sin sumar en el arranque del torneo. El cuadro de 'Bolillo' Gómez tuvo nuevamente un mal partido y los rumores sobre la marcha del DT empiezan a sonar fuerte en la 'arenosa'.

Luciano Pons fue el encargado de sellar la victoria del elenco paisa y tras acabar el encuentro, la rueda de prensa del cuadro visitante tuvo un detalle bastante curioso. Bolillo acabó riéndose al finalizar sus declaraciones y los hinchas del Junior terminaron bastante molestos por este hecho.

Sobre el partido, el entrenador del cuadro barranquillero fue crítico. Para Gómez, el equipo tuvo momentos de buen nivel y terminó perdiendo por detalles. Sin embargo, pesé a la derrota, manifestó que sigue firme en su cargo.

“Yo de este partido qué puedo decir. Fue parejo, más en el primero que en el segundo”, dijo el técnico sobre el nivel de su equipo en el encuentro. El estratega quedó molesto por el gol de saque de banda: “Sí, el gol que nos hicieron fue de un saque de banda, un rebote”.

Para el técnico, el cuadro barranquillero no puso definir las opciones que tuvo: “Los cambios mejoraron con respecto al partido pasado. Tuvimos más opciones. Medellín la que tuvo la aprovechó y nosotros no, esa es la diferencia”

Finalmente, el DT fue claro sobre su continuidad: “Yo he manejado presión toda la vida, con Selecciones por todos los países y acá es igual. Piden mi cabeza por dos partidos, cuando cogimos a Junior de puesto veinte y casi entramos al octogonal. Yo no me pongo a pensar en irme, ahí la decisión la toman los dueños”

Por ahora, Junior tendrá que alistarse para su partido por Copa Betplay ante Cúcuta Deportivo. Los rojiblancos se tomarán un respiro en la Liga y se enfrentarán a los motilones.